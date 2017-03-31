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НАБУ має перевірити, чи вимагав В.Мосійчук хабар у компанії “Трейд Коммодіті” — ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Генеральна прокуратура України надала доручення Національному антикорупційному бюро України перевірити заяви бізнесмена Андрія Адамовського про те, що очільник Держрезерву Вадим Мосійчук міг вимагати у компанії “Трейд Коммодіті” хабар. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит.

“Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою опрацьовано інформацію, наведену у журналістському розслідуванні, щодо участі ТОВ "Трейд Коммодіті" у тендерах, які проводилися упродовж 2015-2016 років державними органами на закупівлю пального та з інших питань...

З огляду на викладене, з метою з’ясування правомірності дій службових органів, вказаних у журналістському розслідуванні, а також достовірності висловлювань А.Адамовського до Національного антикорупційного бюро України скеровано доручення щодо перевірки викладених відомостей”, — повідомили у ГПУ.

Нагадаємо, під час тендерної закупівлі пального очільник Держрезерву В.Мосійчук, за словами бізнесмена А.Адамовського, вимагав в одного з учасників тендеру — компанії “Трейд Коммодіті” хабар.

В.Мосійчук відреагував на звинувачення А.Адамовського на власній сторінці у Facebook, назвавши їх “голослівними закидами”, а також пригрозив перевести дискусію з медійної у судову площину.

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