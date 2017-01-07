НАБУ помогло предотвратить хищение более 500 млн грн в 2016 году

ukru
12 марта, 19:49 • 72991 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 116743 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112612 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110141 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 137049 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113615 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120773 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130274 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140367 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144639 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В пункте пропуска "Шегини" до мая замедлят оформление грузов: названа причина

В пункте пропуска "Шегини" до мая замедлят оформление грузов: названа причина

12 марта, 15:50 • 22572 просмотра
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 28721 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 39917 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 29120 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 32441 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 72991 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 116744 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103156 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110460 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 137049 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137756 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145865 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150741 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149201 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152558 просмотра
Актуальное
НАБУ помогло предотвратить хищение более 500 млн грн в 2016 году

НАБУ помогло предотвратить хищение более 500 млн грн в 2016 году

Киев • УНН

 • 8292 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В течение 2016 г. благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн, помешать хищению более полумиллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook, передает УНН.

"Основные моменты деятельности НАБУ в течение 2016 года: задержание одесского судьи-стрелка, "газовое дело А.Онищенко", "черная бухгалтерия" Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники ГПУ... В течение 2016 благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100000000, помешать хищению более полумиллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ расследует 13 дел о нарушениях при электронной декларировании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы