НАБУ помогло предотвратить хищение более 500 млн грн в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В течение 2016 г. благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн, помешать хищению более полумиллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook, передает УНН.
"Основные моменты деятельности НАБУ в течение 2016 года: задержание одесского судьи-стрелка, "газовое дело А.Онищенко", "черная бухгалтерия" Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники ГПУ... В течение 2016 благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100000000, помешать хищению более полумиллиарда гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, НАБУ расследует 13 дел о нарушениях при электронной декларировании.