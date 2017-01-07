НАБУ допомогло запобігти розкраданню понад 500 млн грн у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Протягом 2016 року завдяки зусиллям НАБУ на рахунки державних компаній вдалося повернути понад 100 мільйонів, завадити розкраданню більш ніж півмільярда гривень. Про це йдеться у повідомленні відомства у Facebook, передає УНН.
"Основні моменти діяльності НАБУ протягом 2016 року: затримання одеського судді-стрілка, “газова справа О.Онищенка”, “чорна бухгалтерія” Партії регіонів, затримані на хабарях співробітники ГПУ... Протягом 2016 завдяки зусиллям НАБУ на рахунки державних компаній вдалося повернути понад 100 мільйонів, завадити розкраданню більш ніж півмільярда гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, НАБУ розслідує 13 справ щодо порушень при е-декларуванні.