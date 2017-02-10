НАБУ допросит фигурантов новых записей А.Онищенко

"По этим записям (которые вчера опубликовал А.Онищенко - ред.) уже, в принципе, можно допрашивать тех людей, которые там фигурируют", - сказал А.Сытник.

Он добавил, что НАБУ нужен носитель записи для проведения фоноскопического исследования.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует завершить досудебное расследование первой части дела народного депутата Александра Онищенко в понедельник, 13 февраля.

Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко был объявлен в национальный розыск.

Также напомним, по состоянию на 31 января НАБУ еще не получило ответа от Интерпола об объявлении А.Онищенко в международный розыск.