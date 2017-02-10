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НАБУ допитає фігурантів нових записів О.Онищенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. НАБУ допитає фігурантів нових записів, які були вчора опубліковані народним депутатом Олександром Онищенком. Про це на прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

НАБУ допитає фігурантів нових записів О.Онищенка

"По цим записам (які вчора опублікував О.Онищенко – ред.) вже, в принципі, можна допитувати тих людей, які там фігурують",- сказав А.Ситник.

Він додав, що НАБУ потрібен носій запису для проведення фоноскопічного дослідження.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України планує завершити досудове розслідування першої частини справи народного депутата Олександра Онищенка у понеділок, 13 лютого.

Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

Також нагадаємо, станом на 31 січня НАБУ ще не отримало відповіді від Інтерполу про оголошення О.Онищенка в міжнародний розшук.

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