НАБУ близко к определению подозреваемых в делах военных

"Есть производства и в военной сфере. На разных этапах. По некоторым мы близки к определению круга подозреваемых. Но это довольно специфическая сфера, и предоставим информацию только тогда, когда будет какая-то конкретика", - рассказал А.Сытник.

Напомним, детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО.

Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере свыше 1 млн 670 тыс. гривен.

Большинство этих средств были потрачены в заведениях питания, на автозаправочных станциях и в магазинах. Одновременно в этот же период расходы К.Кулика превысили его доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн.