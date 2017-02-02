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НАБУ близьке до визначення підозрюваних у справах військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України близьке до визначення підозрюваних у провадженнях у військовій сфері. Про це сказав в інтерв’ю “Голосу України” директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.

“Є провадження і у військовій сфері. На різних етапах. По деяких ми близькі по визначенню кола підозрюваних. Але це досить специфічна сфера, і надамо інформацію тільки тоді, коли вже буде якась конкретика”, — розповів А.Ситник.

Нагадаємо, детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика, військового прокурора сил АТО.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, підозрюваний отримав сукупний дохід у розмірі понад 1 млн 670 тис. гривень.

Більшість цих коштів була витрачена у закладах харчування, на автозаправних станціях та у магазинах. Водночас у цей же період витрати К.Кулика перевищили його дохід на 2,6 млн грн і становили близько 3,4 млн грн.

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