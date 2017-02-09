В Житомирской области возросло количество случаев отравлений алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Количество лиц, отравившихся алкоголем в течение 6 лет (2011-2016 годов - ред.) в Житомирской области, составляет 2 тыс. 417 человек. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, которую сообщили УНН в управлении здравоохранения Житомирской ОГА.
В то же время, по данным управления, наблюдается увеличение количества отравлений алкоголем в области.
Так, в 2016 году количество отравлений алкоголем составило 406 человек, что на 20 человек больше, чем в 2013 году и на 46 человек больше, чем в 2012 году.
Напомним, ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя.