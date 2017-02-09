На Житомирщині зросла кількість випадків отруєнь алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кількість осіб, що отруїлися алкоголем протягом 6 років (2011—2016 років — ред.) у Житомирській області, становить 2 тис. 417 осіб. Про це свідчать дані офіційної статистики, яку УНН повідомили в управлінні охорони здоров’я Житомирської ОДА.
Водночас, за даними управління, спостерігається збільшення кількості отруєнь алкоголем у області.
Так, у 2016 році кількість отруєнь алкоголем становила 406 осіб, що на 20 осіб більше, ніж у 2013 році і на 46 осіб більше, нід у 2012 році.
Нагадаємо, щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.