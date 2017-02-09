На Житомирщині зросла кількість випадків отруєнь алкоголем

Водночас, за даними управління, спостерігається збільшення кількості отруєнь алкоголем у області.

Так, у 2016 році кількість отруєнь алкоголем становила 406 осіб, що на 20 осіб більше, ніж у 2013 році і на 46 осіб більше, нід у 2012 році.

Нагадаємо, щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.