В Житомирской области задержали двух полицейских во время получения взятки

Полицейских задержали сегодня во время получения ими неправомерной выгоды в размере тысячи долларов. Известно, что один из задержанных начальник одного из отделов регионального подразделения Национальной полиции области, другой оперуполномоченный.

"Во время проведения оперативных мероприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины установлено, что два правоохранителя требовали и получили от жителя области неправомерную выгоду на сумму одна тыс. долларов США. За такую ​​сумму они пообещали гражданину не привлекать его к уголовной ответственности за совершенное правонарушение и вернуть ранее изъятое имущество. Неправомерную выгоду изъяли. Сейчас решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения, а также об отстранении их от занимаемых должностей", - сообщают в прокуратуре.

Напомним, правоохранители разоблачили директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников при получении 25 тыс. долл. США взятки.