На Житомирщині затримали двох поліцейських під час отримання хабара
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Двох поліцейських під час отримання хабара у 1 тис. доларів затримали на Житомирщині, повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Поліцейських затримали сьогодні під час отримання ними неправомірної вигоди у розмірі тисячі доларів. Відомо, що один із затриманих начальник одного із відділів регіонального підрозділу Національної поліції області, інший оперуповноважений.
“Під час проведення оперативних заходів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України установлено, що два правоохоронці вимагали та одержали від жителя області неправомірну вигоду на суму одна тис доларів США. За таку суму вони пообіцяли громадянину не притягувати його до кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення та повернути раніше вилучене майно. Неправомірну вигоду вилучено. Наразі час вирішується питання щодо обрання обом затриманим запобіжного заходу, а також щодо відсторонення їх від займаних посад”, — повідомляють у прокуратурі.
Нагадаємо, правоохоронці викрили директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників під час одержання 25 тис. дол. США хабара.