В Житомирской области в ДТП пострадали пять человек
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 9 января. УНН. Пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП в Житомирской области, сообщает УНН отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области.
Авария произошла вчера днем на автодороге "Выступовичи-Житомир", возле с. Фасова.
"По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai, 32-летний житель Житомира, двигаясь в направлении Житомира, не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ, под управлением 39- летнего жителя пгт Иршанск.
В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры: 31-летняя жительница пгт Иршанск, ее 9-летняя дочь, 64-летняя жительница с. Фасова и 11-летний житель этого же села. Все они были госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы", - сообщают в полиции.
Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств ДТП в рамках досудебного расследования по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, количество ДТП в Житомире из-за непогоды увеличилось в 4 раза.