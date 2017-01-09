На Житомирщині у ДТП постраждали п'ятеро людей

Аварія сталась вчора вдень на автодорозі “Виступовичі-Житомир”, поблизу с.Фасова.

“За попередньою інформацією водій автомобіля Hyundai, 32-річний житомирянин, рухаючись у напрямку м.Житомира, не врахував дорожньої обстановки та не вибрав безпечної швидкості, унаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення із автомобілем ВАЗ, під керуванням 39-річного жителя смт Іршанська.

Унаслідок ДТП травми отримали водій автомобіля ВАЗ та його пасажири: 31-річна жителька смт Іршанська, її 9-річна донька, 64-річна жителька с.Фасова та 11-річний житель цього ж села. Усі вони були госпіталізовані до травматологічного відділення районної лікарні”, — повідомляють у поліції.

Наразі триває з’ясування причин та обставин ДТП у рамках досудового розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, кількість ДТП в Житомирі через негоду збільшилась в 4 рази.