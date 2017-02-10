На Запорожской АЭС СБУ проводит обыски
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня Служба безопасности Украины начала обыски на Запорожской АЭС. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердил пресс-офицер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.
Как рассказал С.Левченко, обыски сотрудники Службы безопасности проводят в рамках уголовного производства. Подробности в ведомстве пока не разглашают, подтверждают лишь факт проведения.
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Напомним, как сообщал УНН, должностных лиц "Укргаздобыча" уличили в выводе денег из общества.