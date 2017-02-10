На Запорожской АЭС СБУ проводит обыски

Как рассказал С.Левченко, обыски сотрудники Службы безопасности проводят в рамках уголовного производства. Подробности в ведомстве пока не разглашают, подтверждают лишь факт проведения.

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Напомним, как сообщал УНН, должностных лиц "Укргаздобыча" уличили в выводе денег из общества.