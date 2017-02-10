На Запорізькій АЕС СБУ проводить обшуки
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні Служба безпеки України розпочала обшуки на Запорізькій АЕС. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердив прес-офіцер управління СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко.
Як розповів С.Левченко, обшуки працівники Служби безпеки проводять в рамках кримінального провадження. Подробиці у відомстві поки не розголошують, підтверджують лише факт проведення.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, посадовців "Укргазвидобування" викрили на виведенні грошей з товариства.