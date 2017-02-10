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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 39348 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Запорізькій АЕС СБУ проводить обшуки

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні Служба безпеки України розпочала обшуки на Запорізькій АЕС. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердив прес-офіцер управління СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко.

На Запорізькій АЕС СБУ проводить обшуки

Як розповів С.Левченко, обшуки працівники Служби безпеки проводять в рамках кримінального провадження. Подробиці у відомстві поки не розголошують, підтверджують лише факт проведення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом у 600 млн грн викрили у Дніпрі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, посадовців "Укргазвидобування" викрили на виведенні грошей з товариства.

Українські Національні Новини

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