На Запорожье задержали иностранца, который убил мужчину и отвез тело на железнодорожные пути
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Запорожские правоохранители задержали 59-летнего иностранца, который застрелил мужчину, после чего перевез убитого и оставил на железнодорожном перегоне Канцеровка - Мировое. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Так, 59-летний уроженец Грузии, которому уже сообщено о подозрении, в конце июня текущего года в селе Канцеровка Запорожского района области застрелил мужчину.
После чего, с целью имитации несчастного случая, перевез убитого и оставил на железнодорожном перегоне Канцеровка - Мировая, где в дальнейшем скоростной пассажирский поезд переехал уже бездыханное тело.
Сейчас в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.