На Запорожье задержали иностранца, который убил мужчину и отвез тело на железнодорожные пути

Так, 59-летний уроженец Грузии, которому уже сообщено о подозрении, в конце июня текущего года в селе Канцеровка Запорожского района области застрелил мужчину.

После чего, с целью имитации несчастного случая, перевез убитого и оставил на железнодорожном перегоне Канцеровка - Мировая, где в дальнейшем скоростной пассажирский поезд переехал уже бездыханное тело.

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.