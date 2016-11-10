На Запоріжжі затримали іноземця, який вбив чоловіка та відвіз тіло на залізничні колії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Запорізькі правоохоронці затримали 59-річного іноземця, який застрелив чоловіка, після чого перевіз вбитого та залишив на залізничному перегоні Канцерівка — Мирова. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.
Так, 59 річний уродженець Грузії, якому вже повідомлено про підозру, наприкінці червня поточного року в селі Канцерівка Запорізького району області застрелив чоловіка.
Після чого, з метою імітації нещасного випадку, перевіз вбитого та залишив на залізничному перегоні Канцерівка — Мирова, де у подальшому швидкісний пасажирський потяг переїхав вже бездиханне тіло.
Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.