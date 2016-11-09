В Запорожской области правоохранители задержали серийного магазинного вора

Как сообщили правоохранители, 8 ноября в Гуляйпольское отделение полиции ГУНП в Запорожской области обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что ночью неизвестный путем повреждения крыши проник в магазин в селе Воздвижевка. Злоумышленник похитил три булки хлеба, 8 пачек сигарет и деньги.

Через пятнадцать минут в Гуляйпольское отделение полиции поступило аналогичное сообщение. 55-летняя женщина рассказала, что ночью неизвестный путем повреждения крыши проник в магазин в селе Верхняя Терса и похитил 43 пачки сигарет, кофе, жевательную резинку и деньги.

Следственно-оперативная группа отделения полиции, которая выезжала на осмотр мест происшествия, собрала все возможные вещественные доказательства. В обоих случаях уголовные правонарушения были выполнены по одинаковой схеме.

Во время первоочередных следственно-розыскных действий, правоохранители вышли на след одного из жителей села Верхняя Терса.

Полицейские пришли домой к злоумышленнику, где он недолго отрицал свою причастность к совершению преступлений. Им оказался 20-летний парень, дело которого с 2015 года рассматривает Гуляйпольский районный суд.

Сейчас продолжаются расследования уголовных производств, открытых по признакам ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.