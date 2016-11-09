На Запоріжжі правоохоронці затримали серійного магазинного крадія
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Співробітники Гуляйпільського відділення поліції затримали 20-річного молодика, який за ніч обікрав магазини у двох селах району. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області.
Як повідомили правоохоронці, 8 листопада до Гуляйпільського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась 54-річна жінка. Вона розповіла, що вночі невідомий шляхом пошкодження даху проник до магазину в селі Воздвижівка. Зловмисник викрав три булки хліба, 8 пачок цигарок та гроші.
Через п’ятнадцять хвилин до Гуляйпільського відділення поліції надійшло аналогічне повідомлення. 55-річна жінка розповіла, що вночі невідомий шляхом пошкодження даху проник до магазину в селі Верхня Терса та викрав 43 пачки цигарок, каву, жувальну гумку та гроші.
Слідчо-оперативна група відділення поліції, яка виїжджала на огляд місць події, зібрала всі можливі речові докази. В обох випадках кримінальні правопорушення були виконані за однаковою схемою.
Під час першочергових слідчо-розшукових дій, правоохоронці вийшли на слід одного з мешканців села Верхня Терса.
Поліцейські завітали додому до зловмисника, де він недовго заперечував свою причетність до скоєння злочинів. Ним виявився 20-річний хлопець, справу якого з 2015 року розглядає Гуляйпільський районний суд.
Наразі тривають розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.