На железнодорожной станции Каменка начали расследование причин аварии

"Пока неизвестны детали аварии и когда будет ликвидированы ее последствия", - сообщила сотрудник пресс-центра. По ее словам, в настоящее время работают два восстановительных поезда.

Напомним, из-за схода с рельсов семи грузовых вагонов в Черкасской области возникла задержка движения 10 поездов. Как стало известно, подразделения ГосЧС не привлекались к ликвидации аварии на станции Каменка.