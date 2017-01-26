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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На железнодорожной станции Каменка начали расследование причин аварии

На железнодорожной станции Каменка начали расследование причин аварии

Киев • УНН

 • 10925 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. На станции Каменка, где произошла авария, в результате которой возникла задержка 10 пассажирских поездов, комиссия управления Одесской железной дороги проводит расследование причин инцидента. Об этом корреспонденту УНН-Центр сообщили в пресс-центре регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця".

"Пока неизвестны детали аварии и когда будет ликвидированы ее последствия", - сообщила сотрудник пресс-центра. По ее словам, в настоящее время работают два восстановительных поезда.

Напомним, из-за схода с рельсов семи грузовых вагонов в Черкасской области возникла задержка движения 10 поездов. Как стало известно, подразделения ГосЧС не привлекались к ликвидации аварии на станции Каменка.

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