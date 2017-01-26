На залізничній станції Кам'янка розпочали розслідування причин аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На станції Кам’янка, де трапилася аварія, внаслідок якої виникла затримка 10 пасажирських поїздів, комісія управління Одеської залізниці проводить рослідування причин інциденту. Про це кореспондентуУНН-Центр повідомили в прес-центрі регіональної філії “Одеська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”.
“Поки невідомі деталі аварії та коли буде ліквідовано її наслідки”, — повідомила працівник прес-центру. За її словами, нині працюють два відновні поїзди.
Нагадаємо, через сходження з рейок семи вантажних вагонів на Черкащині виникла затримка руху 10 потягів. Як стало відомо, підрозділи ДСНС не залучалися до ліквідації аварії на станції Кам’янка.