На залізничній станції Кам'янка розпочали розслідування причин аварії

“Поки невідомі деталі аварії та коли буде ліквідовано її наслідки”, — повідомила працівник прес-центру. За її словами, нині працюють два відновні поїзди.

Нагадаємо, через сходження з рейок семи вантажних вагонів на Черкащині виникла затримка руху 10 потягів. Як стало відомо, підрозділи ДСНС не залучалися до ліквідації аварії на станції Кам’янка.