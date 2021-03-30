На Закарпатье пограничники обнаружили в автомобиле 15 кг янтаря

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 29219 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 44662 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104002 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140078 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193062 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192273 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277604 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 323962 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157771 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143108 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
На Закарпатье пограничники обнаружили в автомобиле 15 кг янтаря

На Закарпатье пограничники обнаружили в автомобиле 15 кг янтаря

Киев  •  УНН

 • 11807 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками обнаружили партию янтаря, которую пытался перевезти 46-летний черновчанин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда.

Детали

В пункт пропуска “Дьяково” буковинец прибыл микроавтобусом “Мерседес”. Мужчина выезжал из Украины. При проведении углубленного осмотра его транспортного средства пограничники совместно с таможенниками обнаружили в передней части воздухозаборника и в днище под сиденьем водителя и пассажира необработанные “солнечные” камни, а также готовые изделия из янтаря.

Общий вес обнаруженного янтаря составила почти 15 килограммов.

Сейчас драгоценные камни и транспортное средство в украинцев изъяли.

Напомним

Служба безопасности Украины совместными усилиями с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина. В США за ввоз и контрабанду в страну поддельных препаратов против рака и гепатита С осуждены двое граждан Украины , 36-летнего Максима Ненадова и 34-летнего Владимира Николаенко.

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