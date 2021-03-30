На Закарпатье пограничники обнаружили в автомобиле 15 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками обнаружили партию янтаря, которую пытался перевезти 46-летний черновчанин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда.
Детали
В пункт пропуска “Дьяково” буковинец прибыл микроавтобусом “Мерседес”. Мужчина выезжал из Украины. При проведении углубленного осмотра его транспортного средства пограничники совместно с таможенниками обнаружили в передней части воздухозаборника и в днище под сиденьем водителя и пассажира необработанные “солнечные” камни, а также готовые изделия из янтаря.
Общий вес обнаруженного янтаря составила почти 15 килограммов.
Сейчас драгоценные камни и транспортное средство в украинцев изъяли.
Напомним
Служба безопасности Украины совместными усилиями с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина. В США за ввоз и контрабанду в страну поддельных препаратов против рака и гепатита С осуждены двое граждан Украины , 36-летнего Максима Ненадова и 34-летнего Владимира Николаенко.