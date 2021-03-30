На Закарпатті прикордонники виявили в автомобілі 15 кг бурштина

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В пункт пропуску “Дякове” буковинець прибув мікроавтобусом “Мерседес”. Чоловік виїжджав з України. Під час проведення поглибленого огляду його транспортного засобу прикордонники спільно з митниками виявили в передній частині повітрозабірника та в днищі під сидінням водія і пасажира необроблене “сонячне” каміння, а також готові вироби з бурштину.

Загальна вага виявленого бурштину склала майже 15 кілограмів.

Наразі коштовне каміння та транспортний засіб в українця вилучили.

Нагадаємо

Служба безпеки України спільними зусиллями з іспанськими правоохоронцями ліквідувала канал контрабанди кокаїну. У США за ввезення та контрабанду до країни підробних препаратів проти раку та гепатиту С засуджено двох громадян України, 36-річного Максима Нєнадова та 34-річного Володимира Ніколаєнка.