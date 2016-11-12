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15 марта, 19:03 • 110010 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151983 просмотра

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15 марта, 12:52 • 107585 просмотра

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На Закарпатье до сих пор не учтены 21 тыс. га леса

На Закарпатье до сих пор не учтены 21 тыс. га леса

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УЖГОРОД-КИЕВ. 12 ноября. УНН. На территории Закарпатской области до сих пор не учтены Государственной службой геодезии, картографии и кадастра 21 тыс. га леса, сообщают корреспонденту УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.

В облгосадминистрации отмечают, что на неоднократные обращения по поводу инвентаризации лесных ресурсов области руководство Службы не реагирует.

"Поэтому возникают ситуации, когда в милицию или в органы государственной власти поступает информация о незаконных рубках, а о чьем именно лесе говорится, у кого он находится на балансе, неизвестно", - говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль еще раз обратился к Государственной службы геодезии, картографии и кадастра с просьбой провести инвентаризацию неучтенного леса и передать его на баланс Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Напомним, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призвал министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутового выяснить и предоставить общественности детали о незаконных вырубках на Закарпатье.

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