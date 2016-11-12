На Закарпатье до сих пор не учтены 21 тыс. га леса
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 ноября. УНН. На территории Закарпатской области до сих пор не учтены Государственной службой геодезии, картографии и кадастра 21 тыс. га леса, сообщают корреспонденту УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.
В облгосадминистрации отмечают, что на неоднократные обращения по поводу инвентаризации лесных ресурсов области руководство Службы не реагирует.
"Поэтому возникают ситуации, когда в милицию или в органы государственной власти поступает информация о незаконных рубках, а о чьем именно лесе говорится, у кого он находится на балансе, неизвестно", - говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.
Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль еще раз обратился к Государственной службы геодезии, картографии и кадастра с просьбой провести инвентаризацию неучтенного леса и передать его на баланс Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Напомним, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призвал министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутового выяснить и предоставить общественности детали о незаконных вырубках на Закарпатье.