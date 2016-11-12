На Закарпатті досі не облікували 21 тис. га лісу
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 листопада. УНН. На території Закарпатської області й досі не обліковані Державною службою геодезії, картографії та кадастру 21 тис. га лісу, повідомляють кореспонденту УНН у прес-службі Закарпатської ОДА.
В облдержадміністрації наголошують, що на неодноразові звернення з приводу інвентаризації лісових ресурсів області керівництво Служби не реагує.
“Тому виникають ситуації, коли до правоохоронців чи в органи державної влади надходить інформація про незаконні рубки, а про чий саме ліс ідеться, у кого він перебуває на балансі, невідомо”, — йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА.
Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль ще раз звернувся до Державної служби геодезії, картографії та кадастру з проханням зробити інвентаризацію необлікованого лісу й передати його на баланс Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль закликав міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового з’ясувати й надати громадськості деталі щодо незаконних вирубок на Закарпатті.