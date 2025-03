В мае в Дубае начнут патрулировать первые роботы-полицейские

Как рассказали разработчики работа, он сможет общаться на многих языках. Машина будет взаимодействовать с людьми благодаря сенсорному экрану и микрофону, который подключат к центру обработки звонков в Дубаи.

Робот-полицейский будет принимать штрафы. С его помощью люди смогут предъявлять органам полиции документы и сообщать о преступлениях.

Check out the #Dubai Police Robot # SCEWC16 #SmartCityExpo #SoundOn pic.twitter.com/9TUDvsoqMl

- Tom Gray (@TomGrays) 17 ноября 2016 г.

"Люди будут задавать вопросы и подавать жалобы, им также будет интересно взаимодействовать с роботом", - сообщил генеральный директор департамента Smart Services HQ полиции Дубая, полковник Халид Насер Алразоки.

. @Telegraph : The first robot police officer will be on patrol in #Dubai by May this year according to @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/mn9Zugqytq

- Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 20 марта 2017 г.

Кроме того, правительство ОАЭ планирует открыть до 2030 года первый умный полицейский участок, в котором будет полностью отсутствовать необходимость в человеческом труде. Таким образом, четверть полиции Эмиратов будет состоять исключительно из роботов.

