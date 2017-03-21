В мае в Дубае начнут патрулировать первые роботы-полицейские
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Робот с функциями полицейского появится в составе патруля дубайской полиции уже в мае 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аrabian business.
Как рассказали разработчики работа, он сможет общаться на многих языках. Машина будет взаимодействовать с людьми благодаря сенсорному экрану и микрофону, который подключат к центру обработки звонков в Дубаи.
Робот-полицейский будет принимать штрафы. С его помощью люди смогут предъявлять органам полиции документы и сообщать о преступлениях.
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Check out the #Dubai Police Robot # SCEWC16 #SmartCityExpo #SoundOn pic.twitter.com/9TUDvsoqMl- Tom Gray (@TomGrays) 17 ноября 2016 г.
"Люди будут задавать вопросы и подавать жалобы, им также будет интересно взаимодействовать с роботом", - сообщил генеральный директор департамента Smart Services HQ полиции Дубая, полковник Халид Насер Алразоки.
. @Telegraph : The first robot police officer will be on patrol in #Dubai by May this year according to @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/mn9Zugqytq- Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 20 марта 2017 г.
Кроме того, правительство ОАЭ планирует открыть до 2030 года первый умный полицейский участок, в котором будет полностью отсутствовать необходимость в человеческом труде. Таким образом, четверть полиции Эмиратов будет состоять исключительно из роботов.
Как сообщал УНН, А.Меркель открыла в Ганновере компьютерную ярмарку CeBIT .