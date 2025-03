В травні у Дубаї почнуть патрулювати перші роботи-поліцейські

Як розповіли розробники робота, він зможе спілкуватися багатьма мовами. Машина буде взаємодіяти з людьми завдяки сенсорному екрану та мікрофону, який підключать до центру обробки дзвінків в Дубаї.

Робот-поліцейський буде приймати штрафи. За його допомогою люди зможуть пред'являти органам поліції документи та повідомляти про злочини.

“Люди будуть ставити запитання та подавати скарги, їм також буде цікаво взаємодіяти з роботом”, - повідомив генеральный директор департамента Smart Services HQ поліції Дубаю, полковник Халід Насер Алразокі.

Крім того, уряд ОАЕ планує відкрити до 2030 року перший розумний поліцейський відділок, в якому буде повністю відсутня потреба в людській праці. Таким чином, чверть поліції Еміратів буде складатися виключно з роботів.

