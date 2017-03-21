В травні у Дубаї почнуть патрулювати перші роботи-поліцейські
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Робот з функціями поліцейського з'явиться у складі патруля дубайської поліції вже у травні 2017 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аrabian business.
Як розповіли розробники робота, він зможе спілкуватися багатьма мовами. Машина буде взаємодіяти з людьми завдяки сенсорному екрану та мікрофону, який підключать до центру обробки дзвінків в Дубаї.
Робот-поліцейський буде приймати штрафи. За його допомогою люди зможуть пред'являти органам поліції документи та повідомляти про злочини.
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Check out the #Dubai Police Robot #SCEWC16 #SmartCityExpo #SoundOn pic.twitter.com/9TUDvsoqMl— Tom Gray (@TomGrays) 17 листопада 2016 р.
“Люди будуть ставити запитання та подавати скарги, їм також буде цікаво взаємодіяти з роботом”, - повідомив генеральный директор департамента Smart Services HQ поліції Дубаю, полковник Халід Насер Алразокі.
.@Telegraph: The first robot police officer will be on patrol in #Dubai by May this year according to @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/mn9Zugqytq— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 20 березня 2017 р.
Крім того, уряд ОАЕ планує відкрити до 2030 року перший розумний поліцейський відділок, в якому буде повністю відсутня потреба в людській праці. Таким чином, чверть поліції Еміратів буде складатися виключно з роботів.
Як повідомляв УНН, А.Меркель відкрила у Ганновері комп'ютерний ярмарок CeBIT.