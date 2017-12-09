В Винницкой области водитель сбил насмерть двух пешеходов

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 81340 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 55340 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107859 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109255 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127648 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105822 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107646 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113128 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117381 просмотра

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В Винницкой области водитель сбил насмерть двух пешеходов

В Винницкой области водитель сбил насмерть двух пешеходов

Киев  •  УНН

 • 11369 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В селе Демовка в Винницкой области водитель автомобиля “ВАЗ 2109” сбил насмерть двух местных жительниц и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в отделе комунакации полиции Винницкой области, передает УНН.

Авария произошла накануне вечером. Совершив наезд на женщин, 35-летний водитель “ВАЗа” с места происшествия скрылся. Его задержали при выезде из села местные жители.

Одна из женщин от полученных травм погибла на месте, вторая — в больнице.

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“Водитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет заключения”, — сообщили в полиции.

Напомним, 8 декабря в результате ДТП с участием грузовика в Донецкой области погибли два человека.

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