В Винницкой области водитель сбил насмерть двух пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В селе Демовка в Винницкой области водитель автомобиля “ВАЗ 2109” сбил насмерть двух местных жительниц и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в отделе комунакации полиции Винницкой области, передает УНН.
Авария произошла накануне вечером. Совершив наезд на женщин, 35-летний водитель “ВАЗа” с места происшествия скрылся. Его задержали при выезде из села местные жители.
Одна из женщин от полученных травм погибла на месте, вторая — в больнице.
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“Водитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет заключения”, — сообщили в полиции.
Напомним, 8 декабря в результате ДТП с участием грузовика в Донецкой области погибли два человека.