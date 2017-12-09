На Вінничині водій збив насмерть двох пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У селі Демівка на Вінничині водій автомобіля “ВАЗ 2109” збив на смерть двох місцевих мешканок та втік з місця пригоди. Про це повідомили у відділі комунакації поліції Вінницької області, передає УНН.
Аварія сталася напередодні ввечері. Вчинивши наїзд на жінок, 35-річний водій “ВАЗу” з місця пригоди втік. Його затримали при виїзді з села місцеві жителі.
Одна з жінок від отриманих травм загинула на місці, друга — у лікарні.
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“Водій затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років ув’язнення”, — повідомили в поліції.
Нагадаємо, 8 грудня внаслідок ДТП за участі вантажівки на Донеччині загинуло двоє людей.