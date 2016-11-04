В Винницкой области СБУ разоблачила чиновников, которые присвоили земли Минобороны

Так, должностные лица органов местной власти Жмеринского, Тывровского и Винницкого районов области без обязательного согласования с Министерством обороны и Верховной Радой передали в частную собственность или сдали в аренду более 500 га земель, на которых, в случае необходимости, должны разворачиваться военные подразделения. Во всех случаях наделы неправомерно оформлялись на близких родственников должностных лиц, местных фермеров.

Государственным интересам нанесен ущерб на более чем 10 млн грн.

По факту дела возбуждены уголовные производства по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины.