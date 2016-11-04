На Вінниччині СБУ викрила чиновників, які привласнили землі Міноборони

Так, посадовці органів місцевої влади Жмеринського, Тиврівського та Вінницького районів області без обов’язкового погодження з Міністерством оборони та Верховною Радою передали у приватну власність чи здали в оренду понад 500 га земель, на яких, у разі потреби, мали б розгортатися військові підрозділи. В усіх випадках наділи неправомірно оформлялись на близьких родичів посадовців, місцевих фермерів.

Державним інтересам завдано шкоду на більше ніж 10 млн грн.

За фактом спарви відкрито кримінальні провадження за ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України.