На территории Мемориала жертв Голодомора состоялась презентация фильма

Кинолента создана Канадским Музеем прав человека в сотрудничестве с Национальным музеем «Мемориал жертв Голодомора".

"Этот фильм показывает не только историю голодомора в Украине, а также показывает активное участие журналистов разных стран, которые освещали эти события. Этот фильм о свободе слова и свободе информации ", - рассказал исполнительный директор канадского Музея прав человека Джон Янг.

Как сообщал УНН, США выразили солидарность Украины в чествовании памяти жертв Голодомора .