На территории Мемориала жертв Голодомора состоялась презентация фильма
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На территории Национального музея Мемориал жертв Голодомора состоялась презентация учебного фильма "Территория голодомора: память бессмертна", сообщает корреспондент УНН.
Кинолента создана Канадским Музеем прав человека в сотрудничестве с Национальным музеем «Мемориал жертв Голодомора".
"Этот фильм показывает не только историю голодомора в Украине, а также показывает активное участие журналистов разных стран, которые освещали эти события. Этот фильм о свободе слова и свободе информации ", - рассказал исполнительный директор канадского Музея прав человека Джон Янг.
Как сообщал УНН, США выразили солидарность Украины в чествовании памяти жертв Голодомора .