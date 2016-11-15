На території Меморіалу жертв Голодомору відбулась презентація фільму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На території Національного музею Меморіал жертв Голодомору відбулась презентація навчального фільму “Територія голодомору: пам’ять невмируща”, переддає корреспондент УНН.
Кінострічка створена Канадським Музеєм Прав Людини у співпраці з Національним музеєм “Меморіал жертв Голодомору”.
“Цей фільм показує не лише історію голодомору в Україні, а також показує активну участь журналістів різних країн, які висвітлювали ці події. Цей фільм про свободу слова та свободу інформації”, - розповів виконавчий директор канадського Музею прав людини Джон Янг.
Як повідомляв УНН, США висловили солідарність Україні у вшануванні пам’яті жертв Голодомору.