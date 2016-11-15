На території Меморіалу жертв Голодомору відбулась презентація фільму

Кінострічка створена Канадським Музеєм Прав Людини у співпраці з Національним музеєм “Меморіал жертв Голодомору”.

“Цей фільм показує не лише історію голодомору в Україні, а також показує активну участь журналістів різних країн, які висвітлювали ці події. Цей фільм про свободу слова та свободу інформації”, - розповів виконавчий директор канадського Музею прав людини Джон Янг.

Як повідомляв УНН, США висловили солідарність Україні у вшануванні пам’яті жертв Голодомору.