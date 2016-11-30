В Сумской области мужчина проведет 15 лет в тюрьме за поджог сожительницы

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что в начале марта женщина, из-за постоянных ссор со своим сожителем, которые нередко заканчивались ее избиением, забрала свои вещи и ушла жить к матери. Это возмутило обвиняемого и 7 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пошел ее уговаривать вернуться. Получив отказ, мужчина разозлился и уехал в неизвестном направлении. Однако, около 3:00 ночи он вернулся с канистрой бензина.

Суд признал мужчину виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины и приговорил к 15 годам тюрьмы