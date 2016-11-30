На Сумщині чоловік проведе 15 років у тюрмі за підпал жінки

Досудовим розслідуванням встановлено та доведено в суді, що на початку березня жінка, через постійні сварки зі своїм співмешканцем, які нерідко закінчувалися її побиттям, забрала свої речі та пішла жити до матері. Це обурило обвинуваченого і 7 березня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він пішов її вмовляти повернутись. Почувши відмову, чоловік розлютився й поїхав у невідомому напрямку. Однак, близько 3:00 год. ночі він повернувся з каністрою бензину.

Суд визнав чоловіка винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України та засудив до 15 років вязниці