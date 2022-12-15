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На сегодня ситуация на валютном рынке Украины является контролируемой - заместитель председателя Совета НБУ

На сегодня ситуация на валютном рынке Украины является контролируемой - заместитель председателя Совета НБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман во время брифинга сообщил, что по состоянию на сегодняшний день ситуация на валютном рынке страны является контролируемой, а золотовалютные резервы Нацбанка в последние месяцы растут, передает УНН.

Детали

По словам эксперта, война в Украине будет иметь долгосрочные последствия для экономики и финансового сектора страны. Впрочем, благодаря реформам, действиям Нацбанка и самих банков банковская система сегодня держит надежную финансовую оборону.

Он сообщил, что неконтролируемых девальваций и инфляции удалось избежать благодаря решениям НБУ в первые часы войны, в частности, временной фиксации обменного курса.

Цитата

"В то же время давление на валютном рынке сохраняется. Оно не такое большое, как было условно в июне и июле, когда Нацбанк временно поднял учетную ставку, но он есть. Поэтому Нацбанк проводит интервенции по продаже иностранной валюты, чтобы их уладить...

На сегодня ситуация на валютном рынке, как мы видим, контролируемая, стабильная. Золотовалютные резервы Нацбанка в последние месяцы растут. По состоянию на сегодняшний день они уже достигли довоенного уровня", - сообщил Фурман.

Напомним

Экономист Александр Охрименко в комментарии УНН рассказал, каким будет курс гривны до конца года и от чего будет зависеть в следующем.

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