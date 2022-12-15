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На сьогодні ситуація на валютному ринку України є контрольованою - заступник голови Ради НБУ

На сьогодні ситуація на валютному ринку України є контрольованою - заступник голови Ради НБУ

Київ • УНН

 • 643178 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман під час брифінгу повідомив, що станом на зараз ситуація на валютному ринку країни є контрольованою, а золотовалютні резерви Нацбанку останніми місяцями зростають, передає УНН.

Деталі

За словами експерта, війна в Україні матиме далекосяжні наслідки для економіки та фінансового сектора країни. Втім, завдяки реформам, діям Нацбанку та самих банків, банківська система сьогодні тримає надійну фінансову оборону.

Він повідомив, що неконтрольованих девальвацій та інфляції вдалося уникнути завдяки рішенням НБУ в перші години війни, зокрема тимчасовій фіксації обмінного курсу.

Цитата

"Водночас тиск на валютному ринку зберігається. Він не такий великий як був умовно в червні та липні, коли Нацбанк тимчасово підняв облікову ставку, але він є. Тому Нацбанк проводить інтервенції з продажу іноземної валюти, щоб їх злагодити...

На сьогодні ситуація на валютному ринку, як ми бачимо, є контрольованою, стабільною. Золотовалютні резерви Нацбанку в останні місяці зростають. Станом на сьогодні вони вже досягли довоєнного рівня", - повідомив Фурман.

Нагадаємо

Економіст Олександр Охріменко в коментарі УНН розповів, яким буде курс гривні до кінця року та від чого залежатиме у наступному.

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