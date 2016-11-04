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15 марта, 19:03 • 114652 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165001 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137041 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129582 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112431 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105257 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101291 просмотра

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На рождественский бал в Днепре зарегистрировалось более полусотни бойцов АТО и волонтеров

На рождественский бал в Днепре зарегистрировалось более полусотни бойцов АТО и волонтеров

Киев • УНН

 • 7719 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Бойцы АТО и волонтеры активно готовятся к первому в Украине рождественскому балу "Мужество и грация". Праздник для них организуют ОГА и Центр помощи участникам АТО. Сейчас зарегистрировались более полусотни желающих. Об этом сообщил глава региона Валентин Резниченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

Уже прошла первая репетиция. Регистрация продолжается.

"Облгосадминистрация помогает бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни. Ребята проходят реабилитацию не только в больницах и санаториях, но и во время образовательных курсов, спортивных соревнований. В конце декабря для бойцов и волонтеров организуем первый в Украине рождественский бал "Мужество и грация". С такой инициативой выступили сами бойцы - мы ее поддержали. На праздник танца уже записались более полусотни желающих. Регистрация продолжается", - подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА.

Рождественский бал "Мужество и грация" состоится 24 декабря в КСК "Шинник". Желающие принять участие могут зарегистрироваться. Заявки принимаются также в Центре помощи бойцам АТО при ОГА.

Украинские Национальные Новости

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