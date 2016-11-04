На рождественский бал в Днепре зарегистрировалось более полусотни бойцов АТО и волонтеров

Уже прошла первая репетиция. Регистрация продолжается.

"Облгосадминистрация помогает бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни. Ребята проходят реабилитацию не только в больницах и санаториях, но и во время образовательных курсов, спортивных соревнований. В конце декабря для бойцов и волонтеров организуем первый в Украине рождественский бал "Мужество и грация". С такой инициативой выступили сами бойцы - мы ее поддержали. На праздник танца уже записались более полусотни желающих. Регистрация продолжается", - подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА.

Рождественский бал "Мужество и грация" состоится 24 декабря в КСК "Шинник". Желающие принять участие могут зарегистрироваться. Заявки принимаются также в Центре помощи бойцам АТО при ОГА.