На рождественский бал в Днепре зарегистрировалось более полусотни бойцов АТО и волонтеров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Бойцы АТО и волонтеры активно готовятся к первому в Украине рождественскому балу "Мужество и грация". Праздник для них организуют ОГА и Центр помощи участникам АТО. Сейчас зарегистрировались более полусотни желающих. Об этом сообщил глава региона Валентин Резниченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
Уже прошла первая репетиция. Регистрация продолжается.
"Облгосадминистрация помогает бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни. Ребята проходят реабилитацию не только в больницах и санаториях, но и во время образовательных курсов, спортивных соревнований. В конце декабря для бойцов и волонтеров организуем первый в Украине рождественский бал "Мужество и грация". С такой инициативой выступили сами бойцы - мы ее поддержали. На праздник танца уже записались более полусотни желающих. Регистрация продолжается", - подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА.
Рождественский бал "Мужество и грация" состоится 24 декабря в КСК "Шинник". Желающие принять участие могут зарегистрироваться. Заявки принимаются также в Центре помощи бойцам АТО при ОГА.