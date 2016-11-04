На різдвяний бал у Дніпрі зареєструвалося понад півсотні бійців АТО та волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Бійці АТО та волонтери активно готуються до першого в Україні різдвяного балу “Мужність та грація”. Свято для них організовують ОДА та Центр допомоги учасникам АТО. Наразі зареєструвалися понад півсотні охочих. Про це повідомив очільник регіону Валентин Резніченко, передає УНН із посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.
Уже пройшла перша репетиція. Реєстрація триває.
“Облдержадміністрація допомагає бійцям швидше адаптуватися до мирного життя. Хлопці проходять реабілітацію не тільки в лікарнях та санаторіях, а й під час освітніх курсів, спортивних змагань. Наприкінці грудня для бійців та волонтерів організовуємо перший в Україні різдвяний бал „Мужність та грація“. З такою ініціативою виступили самі бійці — ми її підтримали. На свято танцю вже записалися понад півсотні охочих. Реєстрація триває”, — підкреслив голова Дніпропетровської ОДА.
Різдвяний бал “Мужність та грація” відбудеться 24 грудня у КСК “Шинник”. Охочі взяти участь можуть зареєструватися. Заявки приймаються також у Центрі допомоги бійцям АТО при ОДА.