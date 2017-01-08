В Ровенской области в городе Вараш продлен карантин
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 января. УНН. До 12 января продлили противоэпидемические мероприятия в городе-спутнике Ровенской АЭС. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу городского совета Вараша.
В городе царит тенденция к росту числа больных гриппом и ОРВИ.
За последнюю неделю в городе ровенских атомщиков зарегистрировано 426 случаев ОРВИ и гриппа среди населения, что выше порогового уровня на 12,4%. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 146 случаев, что составляет 34,2% от лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу гриппа и ОРВИ.
Следующее заседание противоэпидемическая комиссия проведет 12 января.
Как сообщал УНН, карантин объявлен в 5 районах Ровенской области и 3 городах - Ровно, Остроге и Вараше .