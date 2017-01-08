На Рівненщині в місті Вараш продовжено карантин

В місті панує тенденція до зростання кількості хворих на грип і ГРВІ.

За останній тиждень у місті рівненських атомників зареєстровано 426 випадків ГРВІ та грипу серед населення, що вище порогового рівня на 12,4%. Серед дітей до 17 років зареєстровано 146 випадків, що складає 34,2% від осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу грипу та ГРВІ.

Наступне засідання протиепідемічна комісія проведе 12 січня.

Як повідомляв УНН, карантин через грип оголошений у 5 районах Рівненщини та 3 містах — Рівному, Острозі та Вараші.