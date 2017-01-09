В Ровенской области несовершеннолетний ударил односельчанина ножом в грудь
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 января. УНН. Кровавая драка произошла 8 января в 1:00 вблизи развлекательного заведения в селе Большой Олексин Ровенского района. Двое молодых людей с ножом выясняли отношения, сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Свидетели вызвали полицию и скорую помощь, потому что 20-летнему парню нападающий вонзил нож в грудь и скрылся.
За несколько часов оперативники разыскали обидчика, которым оказался 17-летний местный житель, ранее судимый за хулиганство.
Как сообщили полицейским жители села Большой Олексин, отношения между молодыми людьми еще со школы были неприязненными.
Двадцатилетнего пострадавшего с проникающим ножевым ранением грудной клетки госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу. По факту умышленного тяжкого телесного повреждения начали досудебное расследование по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Несовершеннолетнего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решают вопрос, чтобы сообщить ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрать меру пресечения.