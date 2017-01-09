На Рівненщині неповнолітній вдарив односельчанина ножем у груди

Свідки викликати поліцію та швидку допомогу, бо 20-річному хлопцю нападник встромив ножа в груди та втік.

За кілька годин оперативники розшукали кривдника, яким виявився 17-річний місцевий житель, раніше судимий за хуліганство.

Як повідомили поліцейським жителі села Великий Олексин, стосунки між молодиками іще зі школи були неприязними.

Двадцятирічного постраждалого з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки госпіталізували до Рівненської обласної клінічної лікарні. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Неповнолітнього затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішують питання, щоб повідомити йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрати міру запобіжного заходу.