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В Ровенской области 79-летнюю женщину спасли из горящего дома

В Ровенской области 79-летнюю женщину спасли из горящего дома

Киев • УНН

 • 6255 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 8 января. УНН. Вчера, 7 января, в 5:00 в райцентре Сарны пожарные вытащили из горящего деревянного дома хозяйку. Там 79-летняя пенсионерка потеряла сознание из-за задымления комнаты, сообщает УНН пресс-служба ГУ ГосЧС в Ровенской области.

Огонь уничтожил крышу, кровлю жилого дома и вещи домашнего обихода. Причина пожара устанавливается.

Также в первый день Рождества еще четыре семьи остались без крыши над головой. В обед в селе Курозваны Гощанского района горело перекрытия жилого дома на площади 1 кв. м. Вечером в селе Бокшин Корецкого района полностью сгорела крыша дома.

После полуночи огонь полностью уничтожил жилой дом в селе Залужье Дубровицкого района. А уже в 1:00 в том же районе, но в селе Кураш сгорела кровля жилого дама.

С начала года в Ровенской области уже случилось 37 пожаров.

За прошедшие сутки в Украине произошло 195 пожаров , в результате которых погибли семь человек, также восемь человек пострадали.

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