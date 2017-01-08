В Ровенской области 79-летнюю женщину спасли из горящего дома
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 января. УНН. Вчера, 7 января, в 5:00 в райцентре Сарны пожарные вытащили из горящего деревянного дома хозяйку. Там 79-летняя пенсионерка потеряла сознание из-за задымления комнаты, сообщает УНН пресс-служба ГУ ГосЧС в Ровенской области.
Огонь уничтожил крышу, кровлю жилого дома и вещи домашнего обихода. Причина пожара устанавливается.
Также в первый день Рождества еще четыре семьи остались без крыши над головой. В обед в селе Курозваны Гощанского района горело перекрытия жилого дома на площади 1 кв. м. Вечером в селе Бокшин Корецкого района полностью сгорела крыша дома.
После полуночи огонь полностью уничтожил жилой дом в селе Залужье Дубровицкого района. А уже в 1:00 в том же районе, но в селе Кураш сгорела кровля жилого дама.
С начала года в Ровенской области уже случилось 37 пожаров.
За прошедшие сутки в Украине произошло 195 пожаров , в результате которых погибли семь человек, также восемь человек пострадали.