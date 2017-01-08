На Рівненщині 79-річну жінку врятували з палаючого будинку

Вогонь знищив дах, покрівлю житлового будинку та речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється.

Також у перший день Різдва ще чотири родини залишилися без даху над головою. В обід у селі Курозвани Гощанського району горіло перекриття житлового будинку на площі 1 кв. м. Ввечері у селі Бокшин Корецького повністю згорів дах хати.

Після півночі вогонь цілковито знищив житловий будинок у селі Залужжя Дубровицького району. А вже о 1:00 у тому ж районі, але у селі Кураш згоріла покрівля селянської хати.

З початку року на Рівненщині вже трапилося 37 пожеж.

За минулу добу в Україні сталось 195 пожеж, внаслідок яких загинуло сім осіб, також вісім осіб постраждало.