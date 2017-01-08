На Рівненщині 79-річну жінку врятували з палаючого будинку
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Вчора, 7 січня, о 5:00 в райцентрі Сарни пожежники витягнули з палаючого дерев’яного будинку господарку. Там 79-річна пенсіонерка знепритомніла через задимлення кімнати, повідомляє УНН прес-служба ГУ ДСНС в Рівненській області.
Вогонь знищив дах, покрівлю житлового будинку та речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється.
Також у перший день Різдва ще чотири родини залишилися без даху над головою. В обід у селі Курозвани Гощанського району горіло перекриття житлового будинку на площі 1 кв. м. Ввечері у селі Бокшин Корецького повністю згорів дах хати.
Після півночі вогонь цілковито знищив житловий будинок у селі Залужжя Дубровицького району. А вже о 1:00 у тому ж районі, але у селі Кураш згоріла покрівля селянської хати.
З початку року на Рівненщині вже трапилося 37 пожеж.
За минулу добу в Україні сталось 195 пожеж, внаслідок яких загинуло сім осіб, також вісім осіб постраждало.