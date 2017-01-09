На Прикарпатье непогода унесла жизни двух человек
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 9 января. УНН. От переохлаждения в течение прошедших суток на Прикарпатье погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Ивано-Франковской области.
Так, вчера во второй половине дня, ПЗЧ ГПСЧ-7 Коломыя дежурному Коломыйской полиции поступило сообщение о том, что в с.Годы-Добровидка Коломыйского р-на по Грушевского обнаружено тело гр. 1962 г.р. Предварительная причина смерти переохлаждение.
В Коломыйском районе, в с.Джуркив по ул. Комарова, обнаружено тело гр. 1949 г.р. Предварительная причина смерти переохлаждение.
Напомним, 6 января в Тлумацкую ЦРБ поступил мужчина с холодовым шоком, переохлаждением и обморожением пальцев кисти двух рук. Его госпитализировали в реанимацию.