На Прикарпатті негода забрала життя двох людей

Так, вчора у другій половині дня, на ПЗЧ ДПРЧ-7 м.Коломия чергового Коломийської поліції поступило повідомлення від про те, що в с.Годи-Добровідка Коломийського р-ну по вул.Грушевського виявлено тіло гр. 1962 р.н. Попередня причина смерті переохолодження.

В Коломийському районі, у с.Джурків по вул. Комарова, виявлено тіло гр. 1949 р.н. Попередня причина смерті переохолодження.

Нагадаємо, 6 січня до Тлумацької ЦРЛ поступив чоловік з холодовим шоком, перерохолодженням і обмороженням пальців кисті двох рук. Його госпіталізували до реанімації.