На Полтавщине ВСУ потеряли истребитель МиГ-29
Киев • УНН
Ночью 27 июня Воздушные Силы ВСУ потеряли связь с истребителем МиГ-29, выполнявшим боевое задание на Полтавщине. Пилот успешно катапультировался и доставлен в медицинское учреждение.
Ночью 27 июня Воздушные Силы ВСУ потеряли связь с истребителем МиГ-29. Об этом сообщает Управление коммуникаций командования Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.
Сообщаем, что ночью 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, выполнявшим боевое задание в Полтавской области
В Воздушных Силах подтвердили потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.
Причины и обстоятельства выясняются.
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