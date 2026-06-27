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рф массированно атаковала производственные объекты "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях, есть повреждения

Киев • УНН

 • 958 просмотра

российские войска нанесли массированные удары по производственным объектам "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях, применив четыре баллистические ракеты и дроны. Поврежден вахтовый автобус, но пострадавших нет.

рф массированно атаковала производственные объекты "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях, есть повреждения

Российские войска в течение последних двух дней нанесли массированные удары по производственным объектам Группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Об этом сообщил председатель правления Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

По его словам, во время атак враг использовал как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны.

В результате одного из ударов был поврежден вахтовый автобус, который перевозил работников производственного объекта.

Враг осуществил массированные атаки на производственные объекты Группы "Нафтогаз" на Полтавщине и Харьковщине. За последние два дня было применено как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны. Во время перевозки работников одного из производственных объектов получил повреждения вахтовый автобус. К счастью, люди не пострадали

- сообщил Корецкий.

В настоящее время продолжается оценка последствий вражеской атаки.

Имеем разрушения, продолжается оценка последствий атаки. Благодаря системно принятым мерам безопасности обошлось без пострадавших среди наших коллег

- отметил председатель правления Группы «Нафтогаз».

рф ударила ракетой по Миргородскому району на Полтавщине26.06.26, 11:26 • 3050 просмотров

Андрей Тимощенков

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