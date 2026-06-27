рф массированно атаковала производственные объекты "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях, есть повреждения
Киев • УНН
российские войска нанесли массированные удары по производственным объектам "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях, применив четыре баллистические ракеты и дроны. Поврежден вахтовый автобус, но пострадавших нет.
Российские войска в течение последних двух дней нанесли массированные удары по производственным объектам Группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Об этом сообщил председатель правления Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
По его словам, во время атак враг использовал как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны.
В результате одного из ударов был поврежден вахтовый автобус, который перевозил работников производственного объекта.
Враг осуществил массированные атаки на производственные объекты Группы "Нафтогаз" на Полтавщине и Харьковщине. За последние два дня было применено как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны. Во время перевозки работников одного из производственных объектов получил повреждения вахтовый автобус. К счастью, люди не пострадали
В настоящее время продолжается оценка последствий вражеской атаки.
Имеем разрушения, продолжается оценка последствий атаки. Благодаря системно принятым мерам безопасности обошлось без пострадавших среди наших коллег
рф ударила ракетой по Миргородскому району на Полтавщине26.06.26, 11:26 • 3050 просмотров