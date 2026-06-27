рф массированно атаковала производственные объекты "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях, есть повреждения

Российские войска в течение последних двух дней нанесли массированные удары по производственным объектам Группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Об этом сообщил председатель правления Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий, передает УНН.

По его словам, во время атак враг использовал как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны.

В результате одного из ударов был поврежден вахтовый автобус, который перевозил работников производственного объекта.

Враг осуществил массированные атаки на производственные объекты Группы "Нафтогаз" на Полтавщине и Харьковщине. За последние два дня было применено как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны. Во время перевозки работников одного из производственных объектов получил повреждения вахтовый автобус. К счастью, люди не пострадали