В поддержку Украины группа Scorpions изменила текст хита Wind of Change

Детали

Группа Scorpions сыграла свой хит Wind of Change, выпущенный в 1990 году и посвященный падению Берлинской стены. На этот раз фанаты услышали измененную версию песни.

В оригинале Wind of Change поются строки "Follow the Moskva down to Gorky Park" ("Иди в Москву в Парк Горького"), но вокалист заменил их словами "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А теперь послушай мое сердце" - оно говорит Украина").

Пока звучала песня, на экране появился сине-желтый знак мира, а один из гитаристов Scorpions поднял над собой гитару, окрашенную в цвета украинского флага.