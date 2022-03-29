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В поддержку Украины группа Scorpions изменила текст хита Wind of Change

Киев • УНН

 • 346319 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Немецкая рок-группа Scorpions вычеркнула москву из текста своего хита Wind of Сhange. 27 марта в рамках американского тура группа дала концерт в Лас-Вегасе. Во время шоу музыканты исполнили свою знаменитую песню заменив строку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube Mickael Sorensen.

В поддержку Украины группа Scorpions изменила текст хита Wind of Change

Детали

Группа Scorpions сыграла свой хит Wind of Change, выпущенный в 1990 году и посвященный падению Берлинской стены. На этот раз фанаты услышали измененную версию песни.

В оригинале Wind of Change поются строки "Follow the Moskva down to Gorky Park" ("Иди в Москву в Парк Горького"), но вокалист заменил их словами "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А теперь послушай мое сердце" - оно говорит Украина").

Пока звучала песня, на экране появился сине-желтый знак мира, а один из гитаристов Scorpions поднял над собой гитару, окрашенную в цвета украинского флага.

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